Man doet zich voor als koper van eigen gestolen fiets: jongen (16) uit Lelystad opgepakt

‘Effecten IJsselmeer­dijk­ver­ster­king rond Lelystad goed in beeld’

‘De effecten van IJsselmeerdijkversterking zijn goed in beeld in het aangevulde milieueffectrapport, inclusief de effecten op archeologische waarden.’ Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. Het Waterschap Zuiderzeeland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

25 augustus