Man drinkt bijna vijf keer te veel en wordt aangehouden in Lelystad

Na een melding dat er een man in de bosjes lag, troffen agenten hem aan in de buurt van de Centrumbrug. Hij stond wankel op zijn benen. Blijkbaar had hij even uitgerust in het struikgewas, aldus de politie. Uit een blaastest bleek dat hij veel te diep in het glaasje had gekeken om te mogen fietsen. De man mocht naar huis om zijn roes uit te slapen, maar de officier van justitie zal beslissen of hij zijn celstraf moet uitzitten.