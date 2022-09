Man geeft vuurwapen en munitie af in winkel nadat agenten hem dreigen te taseren

MET VIDEO Ronald uit Emmeloord vaart bijzondere histori­sche route over de ‘Zuiderzee’ (en er blijkt heel veel veranderd)

Ronald Nijboer (35) uit Emmeloord vaart met een Groninger tjalk over het IJsselmeer, anderhalve eeuw nadat kunsthistoricus Henry Havard dezelfde reis maakte over de Zuiderzee. Hij ging al van Urk naar Kampen, de Stentor vaart mee op de route Kampen-Lelystad. ,,Nergens is het landschap zo veranderd als rondom het IJsselmeer.”

