Man in vervallen bootje in Lelystad is niet omgekomen door misdrijf: ‘Triest om niet gemist te worden’

Hennepkwe­ke­rij en vuurwapens gevonden in woning in Lelystad

Een hennepkwekerij die nog in werking was is maandag ontdekt in een woning aan de Archipel in Lelystad. De politie heeft samen met een ondersteuningsteam maandag alle planten in beslag genomen. De twee aangehouden verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten.

3 mei