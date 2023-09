Man ligt dood in woning Lelystad, vier personen aangehouden: ‘Veel mensen wakker van het geschreeuw’

Deventer Moordzaak niet heropend: kunnen complotthe­o­rieën nu de prullenbak in?

Het dna-bewijs. Het tijdstip van overlijden. Het laatste belletje. Het zijn zaken die door ‘kamp-Ernst Louwes’ voortdurend werden aangehaald om zijn onschuld aan te tonen in de Deventer Moordzaak. In zijn advies om de zaak niet te herzien, gaat advocaat-generaal Diederik Aben hier uitgebreid op in. Is de analyse van Aben voldoende om de laatste complottheorieën naar het rijk der fabelen te verwijzen?