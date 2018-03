Man uit Lelystad gepakt met kluis en inbrekersgereedschap in zijn auto

Staatsbosbeheer móet nu blijven bijvoeren in de Oost­vaar­ders­plas­sen

2 maart Het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat door totdat er weer genoeg voedsel op het terrein is. Dat meldt Staatsbosbeheer nadat gisteren op verzoek van de provincie op zeven locaties is bijgevoerd. Uit controle bleek dat edelherten, konikpaarden en Heckrunderen op vijf locaties gebruik hebben gemaakt van het extra hooi.