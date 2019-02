Man uit Lelystad opgepakt voor woningoverval in Almere

Aanrijtij­den ambulances vanuit Urk en Lelystad te lang

12 februari De aanrijtijden van ambulances voldoen in Lelystad en Urk niet meer aan de branchenorm van maximaal driekwartier. Voor spoedgevallen in Lelystad doen ambulances er gemiddeld vijf minuten langer over en vanuit Urk duurt het gemiddeld een uur voordat de patiënt in het ziekenhuis is. Dat blijkt uit een analyse die de gemeente Lelystad maakte op basis van registraties door van de GGD Flevoland.