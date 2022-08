Man uit Lelystad spreekt vreemdeling aan in eigen tuin en wordt mishandeld: ‘Zinloos geweld’

met video Surfers en zwemmers ‘vechten’ om ruimte op surfstrand in Lelystad: ‘Wachten op ongeluk’

Kite- en windsurfers vrezen voor ongevallen bij het Bataviastrand in Lelystad. Het gebied is officieel voor watersporters, maar in de zomer komen er veel zwemmers die volgens de watersporters voor gevaarlijke situaties zorgen. Borden van de provincie houden zwemmers niet tegen. ,,Het is vergelijkbaar met fietsen op de A6.”

15 augustus