Man van 24 met zwaar explosief aangehouden tijdens verkeerscontrole

Wichert uit Oldebroek bereidt zich met militaire precieze voor om het natuurijs op te gaan (en geeft jou tips)

Het steekt als hij, of andere schaatsliefhebbers, weer eens weggezet worden als roekeloze waaghalzen als ze na een paar nachten vorst al het ijs opgaan. Want volgens Wichert Hoekert zijn de risico's te overzien. ,,Mits je je goed prepareert en je gezonde verstand gebruikt.’’ Hoe? Hij legt het graag even uit.

17 december