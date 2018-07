Manager Aviodrome bezoekt plek vliegtuigcrash

Historisch vliegtuig dat naar Aviodrome in Lelystad zou komen crasht in Zuid-Afri­ka

10 juli Het historische passagiersvliegtuig De Convair 340 dat naar het Aviordrome in Lelystad zou komen, is vandaag neergestort. Het ongeluk gebeurde toen het toestel bezig was met opstijgen, tijdens een testvlucht in Zuid-Afrika.