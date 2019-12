Manege Lelystad weer open na uitbraak rhinovirus: schade ruim een ton

Manege Lelystad is weer open nadat vijf paarden zijn overleden aan het rhinovirus. Er zijn nu geen paarden meer besmet. Het duurt nog wel even voordat alle paardrijlessen weer zijn opgestart. De schade voor de manage in Lelystad is ruim een ton.

In het weekend zijn alle 86 paarden in de manage getest of ze nog besmet waren. Maandag kwam het verlossende bericht: alle testresultaten waren negatief. Na twee maanden dicht te zijn geweest kan de manage weer open en er kunnen er weer lessen gegeven worden. ,,Woensdag is de eerste les. We moeten nog wat zaken regelen voordat alle lessen weer hervat kunnen worden. Alle paarden kunnen na acht weken niet meteen weer volop rijden”, vertelt een opgeluchte eigenaar en instructeur Karst van der Laan.

In quarantaine geplaatst

De paardenziekte brak medio oktober uit op de manege in Lelystad. Paarden zijn toen in quarantaine geplaatst. Het rhinovirus leidt tot verstopte haarvaatjes en dit kan leiden tot verlammingen. De ziekte is niet overdraagbaar van paard op mens.

,,Het is heftig”, zegt Van der Laan. ,,Naast vijf dode paarden hebben zeven paarden neurologische schade opgelopen met verschijnselen zoals een slappe staart of verlamming. Het is de vraag of ze er weer helemaal bovenop komen. De manege is 37 jaar open, maar zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. In het land zijn niet vaak zulke uitbraken.”

Om uitbraak van het rhinovirus in de toekomst te voorkomen wil de manage dat alle paarden worden gevaccineerd tegen dit virus.

Totale schadebedrag

De financiële schade voor Manege Lelystad is groot. Van der Laan denkt dat het totale schadebedrag uitkomt tussen de 100.000 en 120.000 euro. De calamiteitenverzekering sluit schade als gevolg van het rhinovirus uit vanwege de potentiële grote omvang van de schade. De schade is onder meer groot doordat de lessen van ongeveer 500 personen niet konden doorgaan. ,,We hebben ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen en de kosten van dierenartsen en medicijnen zijn hoog”, vertelt Van der Laan.