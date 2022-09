Maniakale motorrijders met 110 km/u door woonwijk, politie Lelystad verhoort duo zonder rijbewijs

Een politie-inspectie van twee motorrijders in Lelystad is maandagavond uitgedraaid op waslijst aan overtredingen. Nadat het duo een wheelie maakte, besloten agenten het stel te controleren. Dat liep anders dan gepland.

De motorrijders hadden namelijk allesbehalve behoefte aan een onderonsje met de politie en gingen er vlug vandoor. Één motorrijder dook vervolgens het Karveel in, de andere sjeesde met razend tempo over de Houtribweg.

110 door woonwijk

Agenten zetten de achtervolging in en klokten een snelheid van 180 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. ,,Bij het Golfpark sloeg de bestuurder af en minderde vaart: met ruim 110 kilometer per uur scheurde hij door de woonwijk. Bij het Karveel verloor de politie hem uit het oog.

Op social media meldt politieteam Lelystad dat er in die straat ‘toevallig twee bekende, overlast veroorzakende motorrijders’ wonen. In de tuin van één van hen werd één van de motorren aangetroffen die door de politie was achtervolgd.

‘Deze is in beslag genomen. Onderzoek naar de andere motor is nog gaande. Beide mannen zijn niet in bezit van rijbewijs, dus onverzekerd, en zullen later gehoord worden over alle overtredingen. Levensgevaarlijk’, aldus het politieteam in het bericht.

Straatracers

De politie in Lelystad is sowieso druk met maniakale motorrijders in hun plaats: vorige week zondag werden er meerdere ‘straatracers’ op de bon geslingerd die de IJsselmeerdijk gebruikten als racebaan. De dijk staat bekend als een geliefd ‘parcours’ onder illegale straatracers.

Onder de motorrijders die daar zondag een bekeuring kregen, zat een 27-jarige man uit Amsterdam die ook al niet in het bezit was van een rijbewijs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.