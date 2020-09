Mannen klappen met busje op de A6 over de vangrail en vluchten gewond de struiken in

Gevangenis Lelystad na twee dagen weer van slot, zoekactie levert klein beetje smokkel­waar op

9 september Na twee dagen is de zoekactie naar smokkelwaar in de gevangenis van Lelystad klaar. De gevangenis, die sinds gistermorgen volledig van de buitenwereld was afgesloten, is weer vrijgegeven. Gevangenen mogen morgen hun cel weer uit.