Mannen uit Lelystad - met lijst aan overtredingen - na achtervolging aangehouden op A6

Lelystad decoreert er op los: negen Leden en twee Ridders in de Orde van Oran­je-Nas­sau

24 april In Lelystad mocht burgemeester Ina Adema elf inwoners laten weten dat ze door koning Willem-Alexander zijn onderscheiden. Negen Lelystedelingen zijn voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Margriet Papma-Renema en Cees van Vliet zijn geridderd. Vanwege de coronacrisis is de gebruikelijke feestelijke plechtigheid uitgesteld naar een later tijdstip.