Mannen uit Lelystad slingeren over snelweg tijdens ‘drugsfeestje’ in auto: 16-jarige opgepakt

De politie kwam 's avonds in actie na een melding van een voertuig dat slingerend over de A6 bij Almere reed. Volgens de melder gebruikten meerdere inzittenden lachgas, inclusief de bestuurder.

Drie cilinders

Tijdens de controle bleek dat een van de bijrijders nog altijd lachgas gebruikte, iets dat in Nederland niet strafbaar is. Wel strafbaar was het feit dat de 20-jarige bestuurder uit Lelystad onder invloed achter het stuur zat. Bovendien vervoerde de man met drie cilinders van elk twee kilo meer lachgas dan is toegestaan als particulier. De vereiste certificaten en condities die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ontbraken.

Cocaïne

Maar een kwartier later bleek dat het drietal maling had aan die boodschap; de politie zag het voertuig alsnog rijden. Nu was de bestuurder de 16-jarige jongen, die eveneens uit Lelystad kwam. Hij werd aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en het niet tonen van een identiteitsbewijs, waar hij twee bekeuringen voor ontvangt. Daarnaast bleek uit een speekseltest dat hij mogelijk cocaïne had gebruikt. Op het politiebureau in Amsterdam is daarop bloed afgenomen voor onderzoek.