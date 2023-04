Marco (48) uit Lelystad vrijgesproken van verkrachting en mishandeling ex: ‘Onvoldoende steunbewijs’

Zeewolde zet deuren - weer - open voor asielzoe­kers; de eersten komen eind mei

Waar in veel gemeenten geen plek of animo is om vluchtelingen op te vangen zet Zeewolde de deuren opnieuw open. In elk geval tot november 2025 kunnen 600 mensen terecht in het asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg. Als het goed gaat en nodig is kan het azc ook daarna open blijven. De eerste vluchtenlingen worden eind mei verwacht.