Marechaussee uit Lelystad vervolgd na bekentenis lekken dienstgeheimen

OV-pro­test vanuit Dronten bij provincie­huis: ‘Niet bezuinigen!’

30 juni Ondanks dat niet alle voorgestelde bezuinigingen op de buslijnen in en rond Dronten direct doorgaan, worden de plannen van de provincie Flevoland met het openbaar vervoer voorlopig nauwlettend in de gaten gehouden. Dat is wel duidelijk, nadat woensdagmiddag bij een actie twee petities met gezamenlijk zo’n 1400 handtekeningen zijn overhandigd.