Mario Withoud schrijft familiekroniek over Flevoland

Schrijver Mario Withoud heeft zijn boek over Flevoland, getiteld Van Schokland gekomen, afgelopen week gepresenteerd. Het eerste exemplaar was voor Bert Gijsberts. Het Statenlid in Flevoland kreeg het boek in Batavialand overhandigd door wethouder Peter Schot van Lelystad.

Mario Withoud droeg het boek op aan Gijsberts. Volgens de auteur symboliseert het Statenlid Flevoland in de vorm van 'de kracht, het optimisme, het elkaar helpen, de werklust, het ondernemende'.

Tijdens de boekpresentatie hield prof. dr. Wim Derksen een lezing. Hij deed eerder onderzoek naar de identiteit van Flevoland. Withoud liet in een toespraak zijn spraakmakende gedachten over Flevoland de vrije loop. Volgens de schrijver bieden de Noordoostpolder, Lelystad en Dronten ruimte en vrijheid, maar hij vroeg zich hardop af of Almere niet beter kan opgaan in Amsterdam. In dat geval zou volgens hem de provincie Flevoland opgeheven en verdeeld kunnen worden over omringende provincies.

Roman

Van Schokland gekomen is een roman in de vorm van een familiekroniek die start in 1825. De vierjarige Anne krijgt te maken met een overstroming op het armoedige Schokland. Bijna tweehonderd jaar later doorstaat Anneke in Lelystad een andere worstelingen in haar bestaan. Zij ontmoet de Almeerse dichter Maarten Luger, waarna haar leven verandert. Ze gaat nadenken over haar afkomst en haar toekomst. Tegelijk is de roman ook het verhaal van Flevoland, de geschiedenis en die van de gemeenten.

In de huidige tijd wonen alle nabestaanden en personages van de stormvloed in 1825 in onder meer Lelystad en Almere, waar ze in de zestiger en zeventiger jaren naartoe verhuisd zijn. De gewone personages en hun interpretatie van de geschiedenis zijn fictief. Historische figuren en de aangehaalde feiten zijn waarheidsgetrouw.

