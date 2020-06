Marker Wadden door schuurbrand voorlopig niet te bezoeken

Natuurmonumenten is beheerder van het nieuwe natuurgebied in het Markermeer. Een woordvoerder zegt dat er nu hard wordt gewerkt op het eiland: ,,We zijn flink geschrokken. We willen zo snel mogelijk het eiland weer open stellen voor bezoekers. Hoe groot de schade is moet nog uit het onderzoek blijken.’’

Bestrijdingsplan

Een technisch onderzoek vindt deze donderdag plaats. ,,De toedracht weten we dus nog niet, dat moet nog duidelijk worden.’’ Feit is dat een beheerschuur is afgebrand, terwijl een naastgelegen opslagplaats wel is gered. ,,We zijn blij dat het niet is overgeslagen. We hebben hier een bestrijdingsplan. Of dit goed heeft gefunctioneerd moet ook blijken uit het onderzoek.’’