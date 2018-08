Marker Wadden geven zich bijna over aan het publiek

Het geraamte van de 12 meter hoge uitkijktoren is klaar, nu het gevaarte nog in een houten jas hijsen. Ook aan de aanleg van 15 kilometer wandelpaden wordt druk gewerkt. Nog iets meer dan vier weken en de Marker Wadden gaan open voor publiek.

De officiële opening is op zaterdag 8 september. Dan meert een boot met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerden van Flevoland en Noord-Holland en andere hoogwaardigheidsbekleders af in de natuurhaven van de Marker Wadden. Vervolgens zal bij de Steltloper, een moderne uitkijktoren die als landmark dient, een handeling plaatsvinden.

Archipel

Vanaf dat moment mag iedereen een kijkje nemen op de archipel in het Markermeer. Althans, het enige van de 5 eilanden waarop publiek mag rondlopen. Tot dusver mocht dat alleen op een sporadische open dag. Het hele weekend is er een veerdienst tussen Lelystad en de 'Wadden'. Wie een boot heeft, mag voor anker gaan in de natuurhaven. En de mensen zonder boot die op een later moment naar het eiland willen? Natuurmonumenten is met meerdere partijen in gesprek over een veerdienst. Die zal op z'n vroegst volgend jaar actief zijn.

Volledig scherm © Dagmar Heikens

Het eiland is het hele jaar door toegankelijk, zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. ,,Mogelijk met uitzondering van december tot en met februari. Dan wordt de nederzetting gebouwd op het eiland.'' Het gaat onder meer om een havenkantoor, een gebouw voor de beheerder en vrijwilligers, een veldstation voor onderzoekers, een klein informatiecentrum met horecafunctie en mogelijk een atelier voor kunstenaars. Oppenhuizen: ,,De bedoeling is dat deze houten gebouwtjes op een mooie manier opgaan in de natuur. We hebben een architect uitgezocht, maar moeten nog een contract ondertekenen.''

Kleinschalig

De voorzieningen zijn kleinschalig. Het eiland is niet bedoeld voor massatoerisme, eerder voor de mensen die rust zoeken. Met zo'n 15 kilometer aan wandelpaden en 700 meter zwemstrand loop je elkaar niet voor de voeten. De enige attractie, al is dat een groot woord, is de uitkijktoren van 12 meter hoog die op een talud van zo'n 5 meter hoog staat. Deze Steltloper is niet te missen.

De Marker Wadden zijn bedacht door Natuurmonumenten om het Markermeer, een grote bak stilstaand, troebel water, er weer bovenop te helpen. Bedoeling is dat het slib achter de eilanden bezinkt zodat het water helderder wordt. Er zijn voorzichtige plannen om meer eilandengroepen aan te leggen.