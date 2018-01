Marker Wadden in september open voor publiek, maar je moet wel een boot hebben

Enige voorwaarde om de archipel in het Markermeer te bezoeken is dat je een boot hebt of met iemand kunt meevaren. ,,In september gaat de haven open. Je kunt aanmeren en een wandeling maken over het eiland. De paden zijn tegen die tijd aangelegd'', zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. Wie geen boot heeft, moet wachten tot er een veerdienst actief is naar de Marker Wadden. ,,Er hebben zich meerdere ondernemers gemeld, maar er is nog niets zeker'', aldus Oppenhuizen. ,,We rekenen erop dat er volgend jaar een veerboot tussen de Marker Wadden en Lelystad vaart. Er is een kleine kans dat het dit jaar nog gebeurt.''