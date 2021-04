Marker Wadden te zien in introductiefilmpje Eurovisiesongfestival

In elke postcard staat een tiny house centraal, dat volgens de organisatie symbool staat voor de huiskamer die afgelopen jaar zo’n centraal onderdeel is geworden van ons leven. Met de nieuwste, digitale technieken worden de deelnemende artiesten in dit tiny house gepresenteerd. Dit huisje wordt ingericht aan de hand van het verhaal en de persoonlijkheid van de artiest. Op deze manier worden alle deelnemende artiesten op een bijzondere plek in Nederland aan het publiek voorgesteld, zo laat de organisatie weten.

Verrassing

Welke artiest in het huisje op de Marker Wadden wordt gepresenteerd blijft geheim tot de de televisieshows in mei. Andere ‘postcardlocaties’ zijn onder meer de vuurtoren Westhoofd in Ouddorp, de Maasvlakte in Rotterdam, luchthaven Schiphol, Evoluon in Eindhoven, het natuurijs in Nannewiid en het Sparta-Stadion in Rotterdam.