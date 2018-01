Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen dicht

Bewoners willen fietspad op gevaarlijke Visvijverweg

17 januari Bewoners van de kilometerslange Visvijverweg in het buitengebied van Lelystad en Dronten willen dat er een vrijliggend fietspad komt. De weg is onveilig voor fietsers, vinden ze. ,,Ik breng mijn kinderen in de auto naar de bushalte.''