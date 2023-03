Marvin (49) uit Lelystad wil op het rechte pad blijven, maar mishandelt zoon met kettingslot

Auto raakt van de A6 bij Bant, inzitten­den hebben hulp van twee duikteams niet nodig

Op de A6 bij Bant, richting Emmeloord is vanmiddag een auto bijna in het water beland door een nog onbekende oorzaak. Het voertuig raakte van de weg en reed tientallen meters achter de vangrail langs. Vervolgens kwam de auto in botsing met een hek en eindigde aan de rand van de Lemstervaart.