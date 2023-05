Massaal afschieten grote grazers Oostvaardersplassen ten einde, aantal eindelijk op niveau

Steekpar­tij in Emmeloord begint met ruzie over jongeren die met stenen smijten: ‘Dit gebeurt hier normaal gesproken niet’

Jongeren die stenen smeten tegen garagedeuren. Daardoor liep het maandagmiddag uit de hand in de Waalstraat in Emmeloord, volgens buurtbewoners. Een 61-jarige man sprak het groepje aan en werd gestoken. Een dag later zit de schrik er nog goed in. ,,Dit soort dingen gebeurt hier normaal gesproken niet.’’