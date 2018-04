Medewerker Lelystadse school verdacht van misbruik leerlinge

In maart gingen 1.155 grote grazers dood in de Oost­vaar­ders­plas­sen

12:23 In de maand maart zijn 1.155 grote grazers gestorven in het Flevolandse natuurgebied Oostvaardersplassen. Dat meldt beheerder Staatsbosbeheer. Het aantal gestorven grazers in maart is hoger dan in vorige jaren. Dit komt door de koude, schrale winter en de omvang van de kudde die door de zachte winters kon uitbreiden. 222 dieren stierven in maart een ‘natuurlijke dood’.