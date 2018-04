Medewerker Lelystadse school verdacht van 'ontoelaatbaar gedrag'

Dat meldt rector René Leber in een brief aan de ouders. Volgens woordvoerder Rhody Matthijs werd de school half maart 'verrast' door de mededeling van het OM dat de medewerker verdachte is in een onderzoek. De school heeft geen aangifte gedaan. Het meisje of haar ouders dus? ,,Mogelijk'', zegt Matthijs. De medewerker is meteen geschorst.



Wat er precies is gebeurd, wil de school niet zeggen. Ook de naam van de verdachte wordt niet openbaar gemaakt. 'Maar u zult begrijpen dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen', staat in de brief aan de ouders. Volgens het OM is er geen sprake van mogelijk ontoelaatbaar gedrag richting andere leerlingen. De verdachte mag de uitkomst van het onderzoek thuis afwachten.