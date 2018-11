Medisch personeel: uitkleden IJsselmeerziekenhuizen risico voor overname

De MC Groep, waar het failliete ziekenhuis in Lelystad onder valt, maakte vrijdag bekend verder te gaan met het zogenoemde ‘afschalen’. De ene na de andere afdeling wordt gesloten. Woensdag moeten de ziekenhuisbedden van het MC Zuiderzee leeg zijn, zo is het plan. ,,Het voelt als iets tegenstrijdigs", zegt Zwiers. Want begin deze week wordt - als het goed is - bekend of en zo ja hoe het ziekenhuis verdergaat. Toch gaat het afschalen door.