Medische zorg in Flevoland ‘rommeltje’ dus Kamer houdt druk op minister

De Tweede Kamer houdt volop druk op minister Benno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de zorg in Flevoland na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen op peil te brengen. Aan een oordeel over het voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en medisch specialisten die een eigen kliniek zijn begonnen waagt Bruins zich niet; de toegang tot zorg voor de patiënt is volgens hem niet in het geding.

Dat bleek donderdag bij een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, welzijn en sport over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. ,,Triest om te zien dat de bewoners van Flevoland de dupe zijn na het faillissement. Er zijn discussies over toegang tot medische dossiers, er zijn wachttijden, de aanrijdtijden van ambulances zijn langer. Er is versnippering van zorg,er staat een ongebruikt pand en er is onduidelijkheid over welke zorg patiënten waar kunnen halen. St Jansdal kan de toestroom in Harderwijk niet aan, is regelmatig vol. Het is een rommeltje’’, vatte Joba van den Berg (CDA) de problemen nog eens samen.

Overnachten

Van den Berg -en Kamerleden van onder meer PvdA en PVV - pleitte voor het snel weer in de benen brengen van een volledig zorgaanbod; prioriteit ligt wat de Kamer betreft bij een spoedeisende hulp en verloskundige zorg in Lelystad. Bruins wees er op dat nu St Jansdal in Lelystad begonnen is, het overgrote deel van het zorgaanbod weer geleverd wordt en St Jansdal werkt aan uitbouw door planbare ingrepen waarbij patiënten kunnen overnachten, in Lelystad te gaan doen.

Hot naar her

De druk op de spoedeisende hup (SEH) van St Jansdal na de sluiting van de Lelystadse SEH is groot. Twee tot drie keer per week is er een korte patiëntenstop waardoor spoedpatiënten naar omliggende ziekenhuizen moeten uitwijken. Volgens Bruins leidt dat niet tot ambulances die van hot naar her door de regio rijden; er wordt goed overlegd tussen ziekenhuizen en de meldkamer over waar wel plek voor spoedpatiënten is. De minister wijst erop dat een door hem aangestelde toekomstverkenner, nog voor de zomer met een visie op de toekomst van de zorg in Flevoland komt.

Kansen

St Jansdal maakte bijna vier weken geleden bekend niet langer diagnostiek te willen doen voor patiënten van zelfstandige behandelcentra (particuliere medische klinieken) in Lelystad. Reden: St Jansdal voelt er weinig voor om de concurrerende particuliere klinieken te helpen omdat dat de kansen verkleint om zelf een ziekenhuis in Lelystad rendabel te draaien.

Misbruik