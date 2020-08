Meer coronabesmettingen bij school De Steiger in Lelystad

School De Steiger in Lelystad gesloten na coronabe­smet­ting

21 augustus De Steiger, een school voor praktijkonderwijs in Lelystad, is vrijdag niet opengegaan na een coronabesmetting van een personeelslid. Alle veertig medewerkers zitten thuis in quarantaine doordat het personeel met elkaar had gesproken bij een teamvergadering. Het is onduidelijk wanneer de school weer open gaat.