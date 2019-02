Meer dan 100 trouwjurken in vlammen op bij grote brand in Lelystad: ‘Alles is kapot’

Meta Jacobs, trouwambtenaar in Lelystad, reageert eveneens aangeslagen op het drama. Ze reed toevallig langs het pand terwijl de brand nog woedde. ,,De hele tent is afgebrand. Vreselijk. Ik ken de eigenaresse en heb begrepen dat morgen een boel jurken geleverd zouden worden. En dat terwijl ze de enige in Nederland is die dit soort grote maten maakt.’’



Jacobs belde direct een stel uit Lelystad dat zij aanstaande vrijdag trouwt. ,,Ze hadden net om 11.00 uur de jurk opgehaald. De broek van de bruidegom moest nog worden vermaakt. Die is verbrand, dachten we, maar hij lag wonder boven wonder nog achterin de auto van de winkeleigenaresse en niet binnen. Ze hebben een engeltje op hun schouder, maar voor veel anderen geldt dat niet.’’