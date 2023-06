Meer dan duizend camera's in Lelystad bij politie bekend

Almere City FC gehuldigd voor eerste promotie naar eredivisie

Spelers en trainers van voetbalclub Almere City FC worden maandag gehuldigd. De jongste profclub van Nederland wist zondag voor het eerst in zijn bestaan te promoveren naar de eredivisie. In de finale van de play-offs was de club uit Flevoland te sterk voor FC Emmen, dat daardoor degradeert. Almere City FC is de 55e club die in de Eredivisie gaat uitkomen.