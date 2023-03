Meer loon voor medewerkers musea: ‘Niet eerder zo‘n grote stap in salaris’

,,Niet eerder werd er zo’n grote stap in salaris gemaakt in een sector zonder winstoogmerk en langzaam herstellend van de afgelopen jaren”, aldus Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging.

De musea kwamen donderdag tot een akkoord met de vakbonden FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF. Voor de werknemers in schalen 1 tot en met 7 gaat de 100 euro in april in en voor de schalen daarboven vanaf juli. ,,Dit is de best mogelijke uitkomst waarbij de medewerkers die het hardst getroffen worden door de hoge inflatie en stijgende lasten als eersten en het meest geholpen worden”, aldus Carasso.