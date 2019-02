Meer personeel en verloskamers in Almere door faillissement ziekenhuis Lelystad

Sinds het faillissement van MC Zuiderzee wordt er gemiddeld een ‘Lelystadse’ baby per dag in het Flevoziekenhuis in Almere geboren. Reden voor het ziekenhuis om extra personeel aan te trekken en het aantal verloskamers uit te breiden.

Ook begint het Flevoziekenhuis met ingang van 12 maart met een wekelijks poliklinisch spreekuur in Lelystad. Dit vindt op dinsdagmorgen plaats in sportcentrum De Koploper. Het spreekuur, opgezet in samenwerking met verloskundige praktijken in Lelystad, is bedoeld voor vrouwen die in het Almeerse ziekenhuis willen bevallen.

Drukker

Het is drukker in het Flevoziekenhuis sinds het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. Voorheen vonden ruim 2000 bevallingen per jaar plaats in het Almeerse ziekenhuis. Daar komen enkele honderden ‘Lelystadse’ baby’s bij. Veel toekomstige ouders uit Lelystad en omgeving kiezen nu noodgedwongen voor een bevalling in Almere.

Quote Wij hebben ook te maken met overloop van patiënten uit bijvoor­beeld Amsterdam en 't Gooi Peter Pels, Woordvoerder Flevoziekenhuis

Op piekmomenten kan het voorkomen dat er tijdelijk geen plek is voor mensen die graag in het ziekenhuis willen bevallen, zegt woordvoerder Peter Pels. ,,Dat is super vervelend, maar acute zorg gaat altijd voor.’’ Het betekent dat deze mensen thuis moeten bevallen. In vergelijking met andere ziekenhuizen kent Almere weinig piekmomenten, aldus Pels. En een direct verband met het ontbreken van acute verloskunde in Lelystad is er niet. ,,Wij hebben ook te maken met overloop van patiënten uit bijvoorbeeld Amsterdam en 't Gooi.’’

Service