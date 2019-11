Meer seksinrichtingen mogelijk in Lelystad, maar eisen zijn strenger

Drie seksinrichtingen zijn er nu in Lelystad, zegt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd. Vijf zijn er toegestaan. Nog wel, de gemeente laat deze limiet los. ,,Seksinrichtingen mogen zich in een aantal gebieden in de stad vestigen’’, aldus de woordvoerster. ,,Onder voorwaarden natuurlijk.’’

Bedrijfsplan

Zo mag een seksinrichting niet in de buurt van winkels of scholen zitten. En moet de exploitant een vergunning aanvragen. ,,Als we weten waar de seksinrichtingen zijn gevestigd, kunnen we toezien op de veiligheid. Krijgen we signalen dat er iets mis is dan kunnen we ingrijpen’’, zegt de woordvoerster. Daarbij past ook het bedrijfsplan dat de gemeente voortaan vraagt van de exploitanten. ,,Om aan te tonen welke maatregelen ze nemen om misstanden te voorkomen’’.

Een seksbranche die veilig is voor zowel de prostituees als hun klanten. Dat is het motto van nieuwe prostitutiebeleid van de gemeente. Er mogen meer bedrijven bijkomen, maar ze moeten zich wel aan strengere regels houden. Streven is om ‘de positie van de sekswerker’ te versterken, meldt de gemeente. Hier wordt overigens al een tijdje aan gewerkt. Zo loopt sinds mei een coördinator mensenhandel rond in Lelystad en Almere.

Hulpverlening

Ook nieuw is de erkenningsplicht die zelfstandig thuiswerkende prostituees in Lelystad hebben. Een vergunning is niet nodig. Het biedt de gemeente de kans om contact te houden over zaken als veiligheid en hulpverlening, zegt de woordvoerster.