Meer veerboten naar Marker Wadden vanaf april

update Deze rat veroorzaak­te een grote stroomsto­ring in Flevoland (en krijgt nu een plekje in het museum)

16:53 De rat die begin dit jaar een grote stroomstoring veroorzaakte in Flevoland komt in het museum. Het dier krijgt een plek in de tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.