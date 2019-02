Meer WW-uitkeringen in Flevoland door ontslagen MC IJsselmeerziekenhuizen

Ook het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen zorgt ervoor dat Flevoland een ander beeld laat zien dan de rest van Nederland. De vooruitzichten voor de ontslagen medewerkers zijn echter goed. In de sector zorg & welzijn is er sprake van krapte; werkgevers krijgen vacatures maar moeilijk vervuld.

Vacatures

In een jaar tijd is het aantal vacatures in de zorg volgens een raming van het UWV toegenomen met 13 procent tot 1800. De uitkeringsinstantie verwacht dat het aantal vacatures de komende tijd nog verder zal oplopen.

Vooral aan basisverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen is grote behoefte. Juist in deze categorieën zitten veel ex-personeelsleden van MC IJsselmeerziekenhuizen.

Dalende trend

Ondanks de toename in januari is de trend ook in Flevoland nog steeds dalend, constateert het UWV. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 12,7 procent, oftewel 1146 uitkeringen. Het gemiddelde voor Nederland lag vier procent hoger. In Flevoland is momenteel 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat ligt een half procent boven het landelijk gemiddelde.