Meerdere aanhoudingen voor woningexplosies Almere

Russische otter Freekje had geen makkelijk leven, maar werd toch 19 jaar oud in Lelystad

Ze liet zich graag filmen en fotograferen. En ze had een ijzersterk gestel, want otter Freekje, die donderdagmiddag overleed in Natuurlijk Lelystad, werd 19 jaar. En dat is een ‘onwaarschijnlijk hoge leeftijd’, meldt het Flevo-landschap.

13 januari