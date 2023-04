Meerdere malen geschoten in woonwijk Lelystad

Bashar (19) loopt gearmd met vrouw de disco uit: verkracht hij haar later in Stadspark van Kampen?

Een ding is zeker: Bashar Z. (19) en een vrouw (35) hadden seks in het Stadspark van Kampen. Was het een spontane intimiteit, zoals hij beweert? Of een brute verkrachting, wat zij verklaart? Justitie twijfelt niet: ,,Van vrijwillige seks krijgt iemand geen trauma.” Een reconstructie.