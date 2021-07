Meisje ernstig gewond na fietsongeluk in woonwijk Lelystad

Drukke Gooiseweg in Flevoland wordt helemaal vierbaans, nog even overlast maar dan is het werk klaar

16 juni Wie regelmatig over de drukke Gooiseweg (N305) van Zeewolde naar Almere rijdt had het al lang opgemerkt: de verdubbeling naar vier banen komt er aan. Na twee jaar voorbereidend werk wordt nu de laatste zet gegeven, eind september is de vierbaansweg klaar. Maar eerst nog even door een zure appel heen bijten, want vanaf 28 juni is de weg twee weken lang volledig afgesloten voor verkeer.