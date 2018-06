Met Havendagen wordt 100 jaar Zuiderzeewet ook gevierd in de stad van Lely

Vanwaar plots de Havendagen?

,,De havendagen zijn opgetuigd in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. In de provincie zijn het hele jaar door meerdere activiteiten. Natuurlijk is er ook in Lelystad iets te vieren, want de stad is niet voor niks naar meneer Lely vernoemd. De datum van 14 juni is bewust gekozen, want donderdag is het honderd jaar geleden dat de wet werd ondertekend."

Wat kunnen we verwachten?

,,Het begint donderdag middag (vanaf 15.30 uur, red) met de vlootschouw. Meer dan honderd schepen hebben zich aangemeld. Zij liggen in formatie op het Markermeer, waarna prinses Beatrix langs vaart en vanaf haar Groene Draeck de vlootschouw afneemt. Normaal gesproken varen de schepen langs haar, maar nu kan het publiek, dat op het havenhoofd staat, De Groene Draeck ook goed zien."

Welke schepen groeten de prinses?

,,Het is geen traditionele vlootschouw, maar een variatie van oude en nieuwe schepen. Zo is er de RWS 1. Het schip is in 1912 gebouwd als directievaartuig in opdracht van Cornelis Lely. Hij ging met het schip op inspectie door het gebied. Met een aantal schepen staan we stil bij de werkzaamheden. Er is een oude stoombaggermolen 'Friesland' van Boskalis, die vanaf vrijdag te bezichtigen is. Maar ook een modern werkschip van Boskalis: 'Edax'. Deze heeft de aanleg van de Marker Wadden voorbereid. Met zijn lengte van 89 meter is het een fabriek op het water. Hiermee laten we zien naar het verleden te kijken, maar ook welke rol Nederland nog steeds heeft bij waterwerken."

Wat is er op vrijdag en zaterdag te doen?

,,De schepen worden opgesteld in meerdere vakken en zijn te bezoeken. Vanuit de haven zijn excursies te maken naar de Marker Wadden en op zaterdag wordt muziek aan het programma toegevoegd. Als je de schepen beu bent, kun je naar muziek. Ook Batavialand doet mee met een scholendag, het inhangen van de Flevoland en het openen van de nagemaakte Lelykamer."

Wat wil je bereiken met de Havendagen?

,,Dat er lekker veel reuring is. Maar ook: het is goed om te beseffen dat zonder de Zuiderzeewet, Flevoland er niet zou zijn en dat het bijzonder knap is dat nieuw land is gecreëerd. Tegelijkertijd is langs de voormalige Zuiderzeekust veel veranderd en dat levert bijzondere plekjes en verhalen op. Beide geschiedenissen zijn waardevol."

Krijgen de Havendagen een vervolg?

,,Er zit beweging in. Al is het dan geen evenement dat door de provincie wordt geïnitieerd. We merken dat een heel aantal schepen het leuk vindt om naar Lelystad te komen. Met dat gegeven kun je iets."