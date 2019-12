Michel Boerebach even terug bij SV Lelystad'67 voor signeersessie

Boerebach speelde er in de jeugd, keerde in 1999 even terug om het eerste elftal te helpen en maakte vanaf 2005 zeven jaar deel uit van het derde elftal, een vriendenteam. Over deze periode spreekt hij in ‘Hoi Papa’ uitgebreid met voormalig ploeggenoot Sander van den Berg. Het gaat ook over zijn broer René, ‘Mister SV Lelystad’, die eerder dit jaar op 52-jarige leeftijd overleed.