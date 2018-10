Mijn ziekenhuis is failliet, wat moet ik nu als patiënt?

Het Zuiderzee Ziekenhuis is failliet. Nu er nog onduidelijkheid is over een doorstart zitten veel patiënten met vragen. Wij proberen je enkele antwoorden te geven:

Ik moet nog in het Zuiderzee Ziekenhuis blijven liggen. Zetten ze me er uit?

Nee. De komende dagen wordt de zorg wel afgebouwd. Dat betekent dat er steeds minder patiënten in het ziekenhuis zullen liggen. Ze blijven tot ze medisch verantwoord weer naar huis kunnen. Voor het moment dat de deur op slot gaat wordt voor de laatste patiënten een alternatief gezorgd. Praktisch gezien zullen die patiënten met een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht, waar een bed klaar staat.

Ik heb half november een afspraak bij de dermatoloog. Wat moet ik doen?

Een eenduidig advies is hier niet te geven. Ter overweging: Op korte termijn een afspraak krijgen in een ander ziekenhuis zit er niet in. De ziekenhuizen in de regio hebben de agenda al met eigen afspraken gevuld. Een aantal waarschuwt voor toename van de wachtlijsten. Geduld hebben kan zich uitbetalen. Aan de andere kant: De zorg in het MC Zuiderzee Ziekenhuis wordt afgebouwd. Als er geen doorstart komt dan heeft het geen zin vast te houden aan een afspraak. De curator verwacht dat het Zuiderzee Ziekenhuis over drie weken leeg is. Wie naar een ander ziekenhuis wil moet wel zorgen voor de juiste doorverwijzing.

Een ambulance moet nu fors verder rijden voor ik in het ziekenhuis ben. Heeft dat gevolgen wanneer ik een hartaanval krijg?

In sommige noodgevallen is iedere minuut eerder in het ziekenhuis van cruciaal belang. Maar voor de meeste gevallen is de ambulance uitstekend toegerust. Om de aanrijtijden binnen de norm van 45 minuten te houden (van patiënt naar ziekenhuis) laat de GGD extra ambulances rijden. Ook wordt er meer personeel ingezet. Neemt niet weg dat de wachttijden voor ritten waarbij geen spoed is vereist toe zullen nemen.

We verwachten ons eerste kindje. Kunnen we wel in een ziekenhuis terecht als dat nodig is?

Wie op Urk woont en hoogzwanger is doet er goed aan om de bevalling in een ziekenhuis te plannen. Bij complicaties tijdens de thuisbevalling duurt de rit met de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis nu in het gunstigste geval meer dan 40 minuten. Dat is niet goed voor de gemoedsrust. Het beste advies is om contact op te nemen met de verloskundige. Dat de acute zorg geborgd is bleek in de nacht van woensdag op donderdag. In het St Jansdal (Harderwijk) werd een ‘Flevolands’ kindje geboren.

Verwijst mijn huisarts nog door naar een van de locaties van MC IJsselmeerziekenhuizen?

Dat gebeurde donderdag in veel gevallen wel. De poliklinieken, het laboratorium en de röntgenafdeling zijn vooralsnog geopend. Voor de huisartsen is ook van belang dat het ziekenhuis een doorstart maakt. Als iedereen nu voor een ander ziekenhuis kiest wordt de kans op een doorstart kleiner. Anderzijds meldt het St Jansdal in Harderwijk de afgelopen maanden al meer doorverwijzingen binnen te krijgen.

Het St Jansdal in Harderwijk is mijn ziekenhuis. Ga ik nog wat merken van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen?

Ongemerkt is er de laatste maanden al iets aan het veranderen. Het St Jansdal kreeg dit jaar 14 procent meer patiënten van huisartsen doorverwezen dan vorig jaar rond deze tijd. Met name uit Elburg, Dronten en Biddinghuizen is er extra aanwas. Het is al langer bekend dat het niet florissant ging met de MC Groep en dat kan hebben meegespeeld in de keuze van huisartsen en patiënten. Zowel het Flevoziekenhuis (Almere) als het St Jansdal (Harderwijk en Dronten), Isala (Zwolle), het Antonius (Emmeloord en Sneek) en Tjongerschans Ziekenhuis (Heerenveen) laten weten op meer patiënten voorbereid te zijn. Een aantal waarschuwt ook voor langere wachtlijsten.