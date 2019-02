Militaire operatie voor opening St Jansdal Lelystad: 15.000 patiënten krijgen telefoontje of brief

De formele overdracht van de patiënten van het sinds oktober failliete MC IJsselmeerziekenhuizen aan St Jansdal is begin deze maand al geweest. Patiënten die in maart, april, mei of juni een afspraak, opname of operatie gepland hadden, krijgen komende maanden een telefoontje. De mensen die pas na 1 juli een afspraak hebben, krijgen een brief thuis gestuurd. St Jansdal hoopt al die 15.000 patiënten voor 30 april per telefoon of per brief benaderd te hebben.