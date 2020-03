Minder treinen tussen Almere en Lelystad door seinstoring

Gevangene (23) ontsnapt aan twee begelei­ders tijdens verlof in Lelystad: na uren nog steeds spoorloos

9 maart De 23-jarige man die vanmiddag in Lelystad is ontsnapt tijdens begeleid verlof ontkwam aan twee medewerkers die met hem mee op pad waren. Dat heeft een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigd. De man is nog steeds voortvluchtig.