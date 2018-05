In totaal bezochten 34.500 mensen de voorstellingen in de grote en de kleine zalen, in seizoen 2016-2017 waren dat er 33.700. Er werden 112 voorstellingen op de planken gebracht, tegen 141 in het voorgaande seizoen. Kortom, per voorstelling zat er meer publiek in de zaal. ,,We zijn we op de goede weg in ons streven om de gemiddelde zaalbezetting te verhogen'', zegt directeur Richard Wijnveldt.