Minder woninginbraken in 2018, meeste kans op inbraak in Lelystad

Het aantal woninginbraken is vorig jaar in het merendeel van de gemeenten gedaald. In totaal noteerde de politie bijna 43 duizend gevallen: een afname van 13 procent. Op lokaal niveau is in sommige gemeenten echter wel een grillig beeld te zien, blijkt uit een analyse van politiecijfers.

In deze regio spande de gemeente Lelystad in 2018 de kroon qua aantal inbraken per duizend inwoners, namelijk 3,2. In 2013 was dat nog 6,3. In Ommen zijn vorig jaar 2,5 van de duizend inwoners geconfronteerd met inbrekers, dat is hetzelfde aantal als gemiddeld in heel Nederland. In Hardenberg en de Noordoostpolder heeft bij 2,4 per duizend inwoners het dievengilde ongewenst bezoek gebracht.

Minst actief

In de gemeenten Staphorst en Urk zijn inbrekers het minst actief geweest vorig jaar. Daar werd bij 0,5 van de duizend inwoners ingebroken. Op Texel was de kans nog fors lager, namelijk 0,1 per duizend inwoners. In 2012 werd in de gemeente Epe nog het relatief het vaakst ingebroken in de regio van de Stentor, 4,3 keer per duizend inwoners.

In Brummen is het aantal inbraken per 1.000 inwoners in 2018 het meest afgenomen en opzichte van 2017, namelijk met ruim 60 procent. In Zwartewaterland steeg het aantal tussen 2017 en 2018 van 0,6 naar 1,4, een stijging van 128 procent. In aantallen ging het hier om een stijging van 14 naar 32 inbraken.

In Apeldoorn is in 2018 het vaakst een inbraak gepleegd, namelijk 345 keer. Lelystad kreeg 247 maal te maken met inbrekers en in Zwolle werd 222 keer ingebroken.

Volledig scherm © ANP

Het aantal woninginbraken in heel Nederland is sinds 2013 gehalveerd. In 2018 had de politie ieder dag gemiddeld 117 keer te maken met een woninginbraak of diefstal uit een huis. In 2013, het jaar waarin het aantal woninginbraken piekte, waren dit er dagelijks gemiddeld nog 239.

Van de tien grootste gemeenten werd alleen in Groningen vaker ingebroken dan in 2017. In de gemeente Baarn werd vorig jaar relatief het vaakst ingebroken, namelijk 7,6 woninginbraken/diefstallen uit een woning per duizend inwoners

Stijgers en dalers

In zeven op de tien gemeenten lag het aantal woninginbraken vorig jaar lager dan in 2017. In veel regio’s laat het aantal inbraken een grillig patroon zien. Het Gelderse Tiel telde in 2012 nog relatief de meeste woninginbraken, maar inmiddels is dit aantal bijna vier keer lager dan destijds. De politie in die regio verklaarde eerder tegenover de Gelderlander dat dit komt door oplettende buurtbewoners in WhatsAppgroepen.