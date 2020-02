Minderjarige jongen in Lelystad opgepakt met drugs en messen: ‘Zorgelijk’

Gevangenis­be­waar­der in Lelystad terecht ontslagen na verzwijgen mishande­lings­zaak

15:57 Een gevangenisbewaarder van de Penitentiair Inrichting Lelystad is terecht ontslagen. Dat heeft de bestuursrechter maandag in Zwolle besloten. De man werd verweten dat hij zijn werkgever in een vroegtijdig stadium had moeten laten weten dat er een strafzaak tegen hem liep.