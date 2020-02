Minister bestrijdt ‘gesjoemel’ met stikstofberekeningen Lelystad Airport, maar opening dit jaar ‘wordt moeilijk’

Onderzoek naar tbs voor ernstige bedreiging van ex uit Swifter­bant

16:08 De rechtbank in Lelystad laat onderzoeken of Almeerder F.B. (31) een geschikte kandidaat is voor tbs met voorwaarden. De officier van justitie eiste twee weken terug tbs met dwangverpleging tegen hem, maar de rechters willen eerst zeker weten of de lichtere variant zonder gedwongen opname in een kliniek voor hem mogelijk is.