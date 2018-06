Minister gaat niet in op onderzoek Red de Veluwe: 'Ze laat Oost-Nederland in onzekerheid'

Eerder deze week ontstond onder sommige inwoners van Oost-Nederland onrust over een tweet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin werd gesuggereerd dat vrachtvluchten ook mogelijk zijn vanaf Lelystad Airport.



SP’er Lacin eiste van de minister dat zij zwart op wit vastlegt dat vliegveld Lelystad voor vrachtvluchten verboden terrein is. Maar daar wilde Van Nieuwenhuizen niets van weten. ,,Ik onderstreep nogmaals dat vliegveld Lelystad uitsluitend bedoeld is voor vakantievluchten. De infrastructuur staat het ook niet toe dat er met vrachtvliegtuigen wordt gevlogen, daarvoor is de baan niet lang genoeg. En nee, er zijn ook geen plannen om de baan de komende jaren te verlengen. Dat is simpelweg niet aan de orde.”



De minister herhaalde ook haar belofte dat de laagvliegroutes boven Overijssel en Gelderland na de herindeling van het luchtruim in 2023 verleden tijd zijn. Toch wilde ze niet vertellen bij welke hoogte laagvliegroutes in haar ogen geen laagvliegroutes meer zijn. Ook na herhaaldelijk aandringen door Kröger kwam daar geen antwoord op.